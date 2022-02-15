Официально: Кадири арендован «Гонведом»

Ганский полузащитник «Динамо» Мохаммед Кадири продолжит карьеру в венгерском «Гонведе». Клубы договорились об аренде игрока до завершения сезона 2021/22, сообщает пресс-служба киевлян.

Напомним, что Мохаммед Кадири присоединился к киевскому «Динамо» летом 2019 года.

В 2020 году выступал на правах аренды в тульском «Арсенале», а первую часть текущего сезона провел в аренде за одесский «Черноморец», за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге.

В текущем чемпионате Венгрии «Гонвед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 20 матчах.

Ранее мы сообщали, что возобновление чемпионата УПЛ под вопросом, международные матчи могут пройти во Львове.

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