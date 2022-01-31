Официально: «Ганза» арендовала форварда «Шахтера»

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан на правах аренды перешел в «Ганзу». Соглашение с немецким клубом рассчитано до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сикан стал игроком «Шахтера» в январе 2019 года. Дважды выступал в аренде за «Мариуполь».

В составе «горняков» провел 22 матча и отметился 2 голами в чемпионате Украины (в этом сезоне забил «Мариуполю» и «Заре»).

«Ганза» из Ростока играет во Второй Бундеслиге. После 20 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице в нескольких очках от зоны вылета.

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