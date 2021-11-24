Официально: ФХУ объявила о снятии «Донбасса» и «Краматорска» из чемпионата УХЛ

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины утвердил решение о наказании «Донбасса» и «Краматорска».

Оба клуба сняты с розыгрыша УХЛ сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт ФХУ. Причиной для применения настолько суровых санкций стало то, что «Донбасс» и «Краматорск» в трех матчах задействовали игроков, которых дисквалифицировала Федерация.

Напомним, что эти клубы отозвали своих хоккеистов из сборной Украины из-за конфликта с ФХУ накануне турнира в Будапеште, на котором наш «национал» сыграл контрольные матчи с Венгрией и Италией. Игроков за это дисквалифицировали.

Федерация обвиняет «Донбасс» и «Краматорск» в срыве подготовки сборной Украины к чемпионату мира в дивизионе 1В, который состоится в апреле-мае 2022 года.

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