Официально: экс-игрок «Шерифа» перешел в «Ингулец»

«Ингулец» официально объявил о подписании контракта с украинским экс-полузащитником «Шерифа» Андреем Близниченко. Нюансы соглашения неизвестны.



27-летний Близниченко выступал за «Шериф» с 2019 года. За это время украинец провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах. Осенью 2021 года он ушел из команды в качестве свободного агента.

Также ранее футболист выступал за «Днепр» и турецкий «Карабюкспор».

Ранее наш сайт сообщал о том, что Близниченко перейдет в клуб из Петрово.

Также «Металлист» купит аргентинца.



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