Официально: «Динамо» примет «Днепр-1» на «Олимпийском»

Один из центральных матчей 12-го тура УПЛ между «Динамо» и «Днепром-1» состоится на главной арене страны.

О проведении поединка на НСК «Олимпийский» сообщил официальный сайт киевского клуба. Ранее матч успели перенести на стадион имени Лобановского, так как на «Олимпийском» должна была пройти реконструкция легкоатлетического ядра стадиона.

Позже сроки ремонта были сдвинуты. Поэтому «Динамо» сыграет с «Днепром-1» на НСК.

Напомним, что киевляне лидируют в таблице, имея 29 очков, что на три больше, чем у «Шахтера». «Днепр-1» идет четвертым с 22-мя набранными баллами.

Ранее «Десна» и «Александрия» открыли 12-й тур УПЛ результативной ничьей.

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