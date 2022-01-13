Фрибет 3000 UAH
Сербия — Украина. ЧЕ-2022 по гандболу Ливерпуль — Арсенал Милан — Дженоа
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Официально: «Черноморец» объявил о возвращении хавбека

Павел Соловей
Павел Соловей
13.01.2022
14:17
Новость
Футбол

«Черноморец» объявил о подписании очередного новичка. Контракт с командой подписал украинский полузащитник Иван Бобко. О подробностях сделки информации нет.

Предыдущим клубом Бобко был второлиговый «ЛНЗ» из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.

До черкасского периода в карьере Бобко была целая россыпь зарубежных клубов — молдавский «Сфынтул Георге», грузинское «Торпедо» (Кутаиси), казахстанский «Окжетпес», шведский «АФК Эскильстуна» и венгерский «Дебрецен».

В «Черноморец» Иван Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Черноморец» усилился экс-защитником «Десны»
«Черноморец» усилился экс-защитником «Десны»
«Черноморец» подписал контракт с капитаном «Марибора»
«Черноморец» подписал контракт с капитаном «Марибора»
«Черноморец» намерен приобрести хавбека «Левски»
«Черноморец» намерен приобрести хавбека «Левски»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи