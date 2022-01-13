Официально: «Черноморец» объявил о возвращении хавбека

«Черноморец» объявил о подписании очередного новичка. Контракт с командой подписал украинский полузащитник Иван Бобко. О подробностях сделки информации нет.

Предыдущим клубом Бобко был второлиговый «ЛНЗ» из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.

До черкасского периода в карьере Бобко была целая россыпь зарубежных клубов — молдавский «Сфынтул Георге», грузинское «Торпедо» (Кутаиси), казахстанский «Окжетпес», шведский «АФК Эскильстуна» и венгерский «Дебрецен».

В «Черноморец» Иван Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.

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