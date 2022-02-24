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Официально: чемпионат Украины приостановлен

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
24.02.2022
10:31

Руководство украинской Премьер-лиги определилось с судьбой ближайших туров футбольного первенства в связи с введением военного положения на территории Украины.

Украинская Премьер-лига, в четверг, 24 февраля, объявила о приостановке футбольных соревнований. Это решение вызвано объявлением в стране военного положения.

Чемпионат Украины приостановлен минимум на один месяц.

Весенняя часть чемпионата в Премьер-лиги должна была 25-28 февраля.


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