Официально: Бессмертный стал тренером «Альянса»

Смена тренера произошла в одном из лидеров Первой лиги «Альянсе».
Главным тренером стал Анатолий Бессмертный, сообщает официальный сайт клуба из Сумской области. О деталях заключенного контракта не сообщается.
Бывший главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко остается в структуре клуба. Бессмертный ранее тренировал «Викторию», которую ждет процедура слияния с «Альянсом». Клуб из Липовой Долины идет на третьем месте в Первой лиге.
В послужном списке Анатолия Бессмертного значатся черкасский «Днепр», «Полтава», «Сумы», «Полесье», «Черкащина» и «Львов». В УПЛ он работал только со «Львовом».
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