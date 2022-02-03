Офис киевского «Динамо» закрыли на карантин

Пока главная команда клуба и молодежный состав киевлян готовятся ко второй части сезона на сборах в Турции, в столице Украины сотрудники клуба вынуждены были перейти на удаленную работу.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, это связано с вспышкой эпидемии, из-за которой на «больничный» попало порядка 10 сотрудников клуба, среди которых также есть и один из руководителей «Динамо».
По имеющейся информации, в эти дни офис клуба на улице Грушевского работать не будет как минимум до следующей недели. Офисные сотрудники переведены на «удаленку» и проходят дополнительное тестирование.
Ранее мы сообщали о том, что второго февраля «Динамо» сыграло второй контрольный матч на турецком сборе. Соперником команды Луческу был сербский клуб «Чукарички».
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