Одноклубник Ярмоленко угодил в скандал после того, как побил кошку

В соцсетях распространилось видео, в котором защитник «Вест Хэма» Курт Зума жестоко обращается со своей кошкой.
Ролик, в котором 27-летний футболист бросает на пол животное и бьет его ногой, было снято в соцсети Snapchat братом француза.
На других кадрах футболист бросает в кошку обувь и бьет ее рукой по морде.
«Вест Хэм» осудил поведение Зума и пообещал провести внутреннее расследование. Сам защитник принес извинения.
«Я хочу извиниться за свои действия. Нет никаких оправданий моему поведению, за которое мне искренне стыдно.
Я также хочу принести глубочайшие извинения тем, кого расстроило это видео. Хочу заверить всех, что наши кошки в полном порядке и здоровы.
Вся наша семья любит и заботится о них, и это был единственный случай, который больше не повторится», – заявил Зума.
С критикой поведения футболиста выступили многие организации защитников животных.
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