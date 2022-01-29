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Украина — Португалия: Евро-2022 по футзалу
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Один украинец попал в топ-20 гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону

Игорь Яслик
Игорь Яслик
29.01.2022
13:47
Новость
Другие
Биатлон

В немецком городе Арбере на этапе чемпионата Европы по биатлону состоялась гонка преследования среди мужчин.

Украинские спортсмены значительно улучшили свои результаты по сравнению со спринтом. Виталий Труш сумел подняться на 35 позиций и занял 20-е место. На 34 позиции продвинулся Тарас Лесюк, финишировавший в итоге 22-м. Андрей Доценко после 41-го места в спринте занял 35-е место в гонке преследования.

Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенес. Серебро досталось россиянину Петру Пащенко, бронза — немцу Лукасу Фрацшеру.

Ранее сборная Украины по биатлону прибыла в Пекин, где состоится зимняя Олимпиада.

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