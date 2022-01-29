Один украинец попал в топ-20 гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону

В немецком городе Арбере на этапе чемпионата Европы по биатлону состоялась гонка преследования среди мужчин.

Украинские спортсмены значительно улучшили свои результаты по сравнению со спринтом. Виталий Труш сумел подняться на 35 позиций и занял 20-е место. На 34 позиции продвинулся Тарас Лесюк, финишировавший в итоге 22-м. Андрей Доценко после 41-го места в спринте занял 35-е место в гонке преследования.

Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенес. Серебро досталось россиянину Петру Пащенко, бронза — немцу Лукасу Фрацшеру.

Ранее сборная Украины по биатлону прибыла в Пекин, где состоится зимняя Олимпиада.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Австралийка Барти выиграла финал Australian Open у американки Коллинз

В «Волыни» выбыли из строя 15 футболистов

Определился еще один соперник «Металлиста» на втором турецком сборе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.