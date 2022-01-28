Один из вратарей покинул расположение «Черноморца»

На очередном этапе подготовки к весенней части сезона в одесском «Черноморце» не будет боснийского голкипера Филипа Василя, который находился на просмотре.



По информации Meta-ratings.com.ua, выступавший на родине за ФК «Травник» 22-летний страж ворот несколько дней назад покинул расположение украинской команды. Не исключено, что после первого турецкого сбора отсеются еще 4-5 футболистов.

Завершивший накануне первый турецкий сбор одесский «Черноморец» сегодня в первой половине дня должен был вылететь в Украину, однако утренний рейс ввиду обильных снегопадов, вызвавших коллапс в деятельности разных авиаслужб и самих воздушных лайнеров, был отменен.

К счастью, в оперативном порядке была достигнута договоренность об организации чартера, который смог бы прилететь из Украины на турецкую землю и поздно вечером доставить «Черноморец» в Одессу.

Известно также, что часть «моряков» осталась в Белеке, где команде Романа Григорчука спустя четыре дня предстоит начать второй по счету тренировочный сбор. Он продлится до 17 февраля.

Ранее сообщалось о том, что в заключительном спарринге на турецком сборе Черноморец сыграл с представителем Северной Македонии.

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