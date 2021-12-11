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Один из сборов «Эпицентр» проведет в Турции

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
11.12.2021
14:45
Новость
Эксклюзивы
Один из сборов «Эпицентр» проведет в Турции

Один из лидеров группы А Второй лиги «Эпицентр» возобновит тренировочный процесс 26 января.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Олега Надуды все сборы собираются провести не по месту «прописки» - в Дунаевцах. Первый этап запланирован в Киеве, два следующих – в Турции.

Поскольку все футболисты «Эпицентра», выступавшие в осенней части сезона еще связаны контрактом, то никто команду не покинул. Сейчас ведутся переговоры с тремя потенциальными новичками, но определенность с ними появится лишь в конце января.

На зимний перерыв «Эпицентр» ушел на пятом месте в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 37 очков.

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