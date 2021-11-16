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Один из лучших бомбардиров Второй лиги зимой может сменить клуб

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
16.11.2021
16:55
Новость
Эксклюзивы
Один из лучших бомбардиров Второй лиги зимой может сменить клуб

Контракт футболиста истекает в начале следующего года.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий «Яруда» Глеб Литюк весеннюю часть сезона может начать в другом клубе. Его контракт с мариупольцами рассчитан до середины февраля.

21-летний Литюк присоединился к «Яруду» в начале этого года, когда перешел из молодежки «Мариуполя». В 17 матчах нынешнего чемпионата Второй лиги на его счету 12 голов и 1 ассист. Больше Литюка в нижнем профессиональном дивизионе забил только Сергей Кравченко из «Николаева» (13 мячей).

«Яруд» после 18 туров Второй лиги занимает 10-е место в группе Б. 21 ноября команда Олега Красноперова примет «Полтаву».

Ранее наш сайт сообщал, что камерунский форвард покинул расположение «Перемоги».

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