Один из лучших бомбардиров Второй лиги покинул «Яруд»

Главный снайпер мариупольцев сменит клубную прописку.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Глеб Литюк забрал документы из «Яруда» и вскоре подпишет контракт с другим клубом. Не исключено, что им станет «Мариуполь», куда недавно уже перешел один ярудовец — полузащитник Даниил Литовченко.

21-летний Литюк присоединился к «Яруду» в начале прошлого года, перейдя из молодежной команды «Мариуполя». В нынешнем сезоне Второй лиги форвард забил 12 мячей в 19 матчах (на гол больше провел только Сергей Кравченко, который в прошлом году огорчал соперников «Николаева», а зимой перебрался в «Таврию»).

«Яруд» занимает 11-е место в группе Б Второй лиги.

Ранее наш сайт сообщал об уходе из мариупольской команды двух центральных защитников. Также коллектив покинул опорный полузащитник Максим Товстый, которого «Яруд» арендовал у «Ворсклы».

Тем временем стало известно, что «Металлист» на втором сборе сыграет с командой из Казахстана.

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