Один из лучших бомбардиров в истории УПЛ может вернуться в «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» в зимнее межсезонье рассчитывает усилить линию атаки своей команды.

Несмотря на то, что Жуниор Мораес близок к возвращению в строй в ближайшее время, после травмы Ласины Траоре Роберто Де Дзерби все равно считает, что донецкому клубу надо заполнить имеющеюся вакансию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в очных играх «Шахтера» с луганской «Зарей» Роберто Де Дзерби понравилась игра нападающего луганчан Александра Гладкого, который в свое время уже играл в донецкой команде.

По имеющейся информации, «горняки» не прочь пригласить в свои ряды опытного нападающего, однако не хотят вступать в переговоры с «Зарей» по поводу выплаты луганчанам компенсации за контракт Гладкого, у которого соглашение с клубом истекает в июне 2022 года.

Если нападающему самому удастся договориться с «Зарей» по поводу досрочного расторжения контракта, «Шахтер» может предложить Гладкому со своей стороны соглашение на 1,5 года.

Напомним, что до прихода в «Зарю» Гладкий выступал во втором дивизионе турецкого чемпионата за «Адана Демирспор», а перед этим – за «Ризеспор».

В составе сборной Украины 34-летний форвард провел 11 матчей.

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