Один из лидеров Второй лиги расстался с главным тренером

«Диназ» решил отправить в отставку главного тренера Владимира Бондаренко.

В вышгородском клубе посчитали, что необходима определенная перезагрузка. Бондаренко возглавлял «Диназ» с зимы 2018 года, когда команда еще играла на чемпионат области. Перед клубом стоит цель подняться в Первую лигу. Однако за два полных сезона во Второй лиге Бондаренко не удалось ее выполнить.

На зимний перерыв «Диназ» ушел на четвертом месте в таблице группы «А» Второй лиги. Вышгородская команда набрала 40 очков в 19-ти матчах. Она отстает на шесть пунктов от «Левого берега», который занимает второе место.

«Пришло и моё время прощаться! Принято решение, которое, надеюсь, поможет ФК «Диназ»!!! Хочу искренне сказать всем большое спасибо за этот период времени, мы многое сделали вместе и, надеюсь, вы продолжите начатое, но уже без меня! Вы - настоящие Мужики, расстаёмся с улыбками на лицах!!! Всем Мира, добра и улыбок!!!», — прокомментировал свою отставку Владимир Бондаренко.

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