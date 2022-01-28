Один из лидеров Второй лиги запланировал еще один спарринг с поляками

Амбициозный новичок ПФЛ в феврале отправится в Турцию.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вслед за матчем против лидера польской 1 лиги «Медзи» из Легницы (9 февраля) «Левый берег» сыграет с еще одним претендентом на путевку в Экстраклясу — «Видзевом» из Лодзи. Эта встреча запланирована на 12 февраля.

«Левый берег» занимает 3-е место в группе А Второй лиги. Сейчас команда Анатолия Бузника проводит сбор в столице, в рамках которого принимает участие в Мемориале Макарова. В воскресенье в 1/4 финала традиционного турнира соперником киевлян станет аматорский «Штурм» из Иванкова.

Также на этой неделе «Левый берег» в контрольном матче дал бой команде УПЛ.

Ранее наш сайт сообщал, что один из лучших бомбардиров Второй лиги покинул «Яруд».

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