Один из лидеров Второй лиги расстался с защитником

Экс-защитник «Никополя» проиграл конкуренцию в новой команде.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Скорук» прекратил сотрудничество с левым защитником Игорем Катерушей.



21-летний футболист перебрался в стан бело-синих в июле этого года из «Никополя», 13 раз значился в заявке команды на матчи Второй лиги, однако на поле появился лишь однажды. По окончании осенней части сезона стороны договорились о расторжении контракта.

В свое время Катеруша прошел школы «Ворсклы», «Шахтера» и запорожского «Металлурга», впоследствии играл за «Ворсклу» U19 и «Никополь».

«Скорук» ушел на зимовку, занимая 2-е место в группе Б Второй лиги. Весеннюю часть сезона команда Александра Степанова откроет выездным матчем с «Тростянцом» (базовая дата тура — 26 марта).

Ранее наш сайт сообщал, что у семи игроков «Таврии» заканчиваются контракты.

Также стало известно, что два игрока «Николаева» перешли в «Энергию».

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