Один из лидеров «Вереса» пропустит матчи с «Динамо» и «Рухом»

Ровенский «Верес» до конца года потерял полузащитника команды.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, у хавбека ровенской команды Евгения Пасича случился рецидив травмы задней поверхности бедра и в последних календарных матчах — с «Зарей», «Металлистом 1925» и «Колосом» он не участвовал.

Евгений Пасич (в центре)

По имеющейся информации, в «Вересе» приняли решение не форсировать восстановительный процесс Евгения Пасича и в декабрьских поединках — с «Динамо» и «Рухом» он также не сыграет.

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Евгений Пасич принял участие в 13 матчах и забил один гол.

Ранее стало известно о возможных кадровых потерях представителя Первой лиги «Ужгорода».

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