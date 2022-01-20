Один из лидеров Первой лиги пригласил на сбор капитана «ВПК-Агро»

Опытный футболист в конце декабря получил статус свободного агента.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, центральный защитник Сергей Палюх, отказавшийся подписывать новый контракт с «ВПК-Агро», попробует проявить себя на тренировочном сборе «Оболони».

Сегодня и завтра «пивовары» пройдут медосмотр, а 24 января начнут непосредственную подготовку к весенней части чемпионата. На первом сборе, который пройдет в Киеве и продлится до 8 февраля, у «Оболони» запланировано четыре контрольных матча.

26-летний Палюх в нынешнем сезоне Первой лиги провел 15 матчей, заработав 5 желтых и 1 красную карточки. Также на его счету 3 игры и 1 предупреждение в Кубке Украины.

Ранее наш сайт сообщал об интересе к футболисту со стороны одного из лидеров Второй лиги.

«Оболонь» занимает 4-е место в Первой лиге, «ВПК-Агро» — на 14-й позиции.

Тем временем стало известно, что аутсайдер Первой лиги отказался отпустить основного защитника в «ЛНЗ».

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