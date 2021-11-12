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Один из легионеров «Металлиста» не сыграет с «Прикарпатьем»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
12.11.2021
22:58
Новость
Эксклюзивы
Один из легионеров «Металлиста» не сыграет с «Прикарпатьем»

Четыре других харьковских иностранца готовятся к матчу.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитник «Металлиста» Маилтон не выйдет на поле в поединке 18-го тура Первой лиги с «Прикарпатьем».

23-летний футболист в минувшее воскресенье провел первый матч за последние два месяца, в течение которых он восстанавливался после рецидива травмы приводящей мышцы. Судя по всему, после столь длительного простоя бразилец пока не готов выдерживать нагрузки в полном объеме: в игре с «Прикарпатьем» тренерский штаб харьковчан на него не рассчитывает.

В нынешнем сезоне Маилтон провел за «Металлист» пять неполных матчей: четыре — в чемпионате и один — в Кубке Украины.

После 17 туров «Металлист» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая на 7 очков «Кривбасс». «Прикарпатье» занимает 5-е место.

Начало субботнего матча в Харькове в 17:45.

Ранее наш сайт сообщал, что два опытных игрока «Прикарпатья» не успели восстановиться к матчу с «Металлистом».

Также стало известно, что основной защитник «Оболони» может покинуть клуб.

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