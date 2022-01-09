Один из фаворитов Второй лиги пополнился экс-хавбеком «Альянса»

Амбициозный дебютант ПФЛ получил серьезное подкрепление.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, фланговый полузащитник Богдан Шмигельский, который в конце прошлого года покинул «Альянс», договорился о сотрудничестве со «Скоруком». Ранее наш сайт сообщал об интересе клуба из Никопольского района к этому футболисту.

28-летний Шмигельский в текущем сезоне Первой лиги провел за «Альянс» 17 матчей и забил 2 мяча. Также на его счету 4 игры и 1 гол в Кубке Украины.

«Скорук», который летом 2021 года впервые стартовал на профессиональном уровне, занимает 2-е место в группе Б Второй лиги. Перед командой стоит задача побороться за путевку в Первую лигу.

Напомним, по окончании осенней части сезона «Скорук» расстался с левым защитником Игорем Катерушей и центрбеком Владиславом Веремеевым. В декабре в комментарии нашему сайту главный тренер команды Александр Степанов заявил о планах доукомплектоваться пятью-шестью футболистами с опытом выступлений в Первой лиге.

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