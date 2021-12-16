Один из двух легионеров «Мариуполя» покинул клуб

Игрок сборной Северной Македонии не задержался на берегах Азова.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, опорный полузащитник Стефан Спировски договорился о расторжении контракта с «Мариуполем».

31-летний игрок сборной Северной Македонии (39 матчей, 1 гол за национальную команду) перебрался в украинский клуб в сентябре этого года на правах свободного агента. В составе «Мариуполя» Спировски провел 6 матчей и забил 1 мяч в чемпионате (в дебютном поединке в ворота «Александрии»). Также на его счету 1 игра в Кубке Украины.

Ранее футболист выступал, среди прочего, за «Работнички», болгарский «Берое», «Вардар», венгерский «Ференцварош», израильский «Хапоэль» (Тель-Авив) и кипрский АЕЛ (Ларнака).

«Мариуполь» после 18 туров замыкает турнирную таблицу УПЛ. От зоны стыковых матчей команда отстает на 5 очков, от спасительного 12-го места — на 9.

Ранее наш сайт сообщал, что в «Мариуполе» приняли решение, продолжит ли Остап Маркевич работу в клубе.

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