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«Одесса» подписала американского форварда

Павел Соловей
Павел Соловей
02.12.2021
11:31
Новость
Баскетбол

«Одесса» объявила о подписании контракта с американским форвардом Уинстоном Шепардом.

28-летний баскетболист за свою карьеру играл в G-Лиге, а также чемпионатах Венгрии и Новой Зеландии.

В прошлом сезоне Шепард играл за венгерский «Атомерому».

В чемпионате Венгрии Шепард набирал 13.8 очка, делал 6.3 подбора и 3.8 передачи при 22% реализации трехочковых.

В текущем сезоне Суперлиги «Одесса» занимает девятое место в турнирной таблице.

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