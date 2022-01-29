Очередной игрок основы покинул «Олимпик»

Пока донетчане только теряют.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, правый защитник Владимир Дмитренко договорился с руководством «Олимпика» о расторжении контракта и продолжит карьеру в другом клубе. Соглашение должно было действовать до конца сезона.
26-летний Дмитренко (на фото второй справа в верхнем ряду) перешел в «Олимпик» летом прошлого года из «Диназа». В нынешнем сезоне провел 17 матчей в Первой лиге и 2 — в Кубке Украины.
Прежде защитник выступал за молодежные команды «Металлиста», «Таврии» и «Динамо», а также «Динамо-2», «Арсенал-Киев», винницкую «Ниву», кипрские «Алки» и «Онисилос».
«Олимпик» занимает 11-е место в Первой лиге. В первом официальном матче 2022 года команда Сергея Литовченко примет «Оболонь» (базовый день тура — 19 марта).
Ранее наш сайт сообщал о том, что «Олимпик» еще до Нового года покинули семь футболистов. А уже в январе основной вратарь команды перебрался в «Металлист».
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