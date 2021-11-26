Объявлена заявка сборной Украины на матч отбора ЧМ-2023 с Грузией

Мужская национальная сборная Украины 26 ноября сыграет стартовый матч квалификации чемпионата мира-2023. В Тбилиси команда будет противостоять национальной сборной Грузии. Начало матча в 17:00.

Главный тренер сборной Айнарс Багатскис назвал финальную заявку на матч. В список из 12 баскетболистов не вошел центровой «Киев-Баскет» Дмитрий Скапинцев.

Состав сборной Украины

Защитники: Денис Лукашов («Прометей»), Виталий Зотов («Днепр»), Илья Сидоров («Прометей»), Иссуф Санон («Днепр»), Александр Липовой («Прометей»), Джером Рэндл («Будивельник»).

Форварды: Богдан Близнюк («Будивельник»), Андрей Войналович («Киев-Баскет»), Вячеслав Петров («Прометей»), Сергей Павлов («Днепр»).

Центровые: Владимир Герун («Бююкчекмедже» Турция), Артем Пустовой («Гран-Канария», Испания).

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