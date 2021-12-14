Объявлен мейн-кард турнира MMA Fighting night storm II

18 декабря в 18.00 на ледовой Арене «Айсберг» состоится международный турнир MMA Fighting night storm II. Это бойцовское событие поразит всю Украину и не только.

Зрителей ждут 12 увлекательных боев, шоу-программа и впечатляющая атмосфера. В этот раз в октагоне сразятся бойцы из Бразилии, Турции, Армении, Польши и украинские чемпионы из клуба Шторм. Транслировать турнир будет телеканал XSPORT.

Стали известны пары бойцов в рамках прелимов и мейн-карда турнира

Прелимы:

1. Вячеслав Иващук - Сергей Мудрицкий

2. Виталий Якименко - Альберт Меликсетян

3. Андрей Зубенко - Данил Токаревский

4. Назар Бабакханян - Николай Мартынюк

5. Генади Джорджолиани - Денис Дрючок

Мейн-кард:

1. Борис Полежай-Павел Масальский

2. Александр Пысанко- Энрике Монтанха

3. Патрик Рогуж- Максим Сергеев

4. Горшечник- Луис Церон

5. Робсон- Роберт Воробьев

6. Кирилл Горобец- Марцин Яблонски

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