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«Оболонь» проведет спарринг с четвертьфиналистом Кубка Украины

Павел Соловей
Павел Соловей
13.02.2022
14:56
Новость
Эксклюзивы
«Оболонь» проведет спарринг с четвертьфиналистом Кубка Украины

«Пивовары» продолжают подготовку к весенней части сезона в Турции.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Оболонь» на следующей неделе проведет контрольный матч с другим представителем украинской Первой лиги. 19 февраля команда Валерия Иващенко сыграет с «Металлистом».

«Пивовары» занимают 4-е место в Первой лиге, харьковчане уверенно возглавляют турнирную таблицу. В нынешнем чемпионате команды сыграли уже дважды, в обоих случаях сильнее был «Металлист» — 3:0 (дома) и 2:1 (в Киеве). 1 марта желто-синие в 1/4 финала Кубка Украины примут «Зарю».

«Оболонь» 11 февраля заселилась в отель Papillon Aysha Hotel Resort & SPA в Белеке, где проведет 24-дневный сбор до 6 марта включительно.

Ранее стало известно, почему полузащитник «Динамо» пропустит сбор в Турции.

Также наш сайт сообщал, что «Скорук» отказался от африканских легионеров и подпишет игрока «Олимпика».

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