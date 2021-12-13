Обновленный рейтинг АТР: Марченко – первая ракетка Украины, у Приходько рекордный подъем

В обновленном рейтинге АТР украинец Илья Марченко остался на 163 месте. На одну позицию опустился Сергей Стаховский – 217 место.



Виталий Сачко, который дошел до полуфинала на «челленджере» в Италии, улучшил свое положение на 12 строчек – 243 место.

Потеряли позиции Георгий Кравченко (390 место, -6) и Алексей Крутых (397 место, -15).

Сразу на 162 строчки поднялся Олег Приходько, который на прошлой неделе провел свой дебютный финал на «челленджере» в Турции, - 546 место.

Также Александр Усик (19-0, 13 КО) высказался об Анатолии Ломаченко.



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