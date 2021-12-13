Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Теннис

Обновленный рейтинг АТР: Марченко – первая ракетка Украины, у Приходько рекордный подъем

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.12.2021
11:45
Новость
Теннис

В обновленном рейтинге АТР украинец Илья Марченко остался на 163 месте. На одну позицию опустился Сергей Стаховский – 217 место.

Виталий Сачко, который дошел до полуфинала на «челленджере» в Италии, улучшил свое положение на 12 строчек – 243 место.

Потеряли позиции Георгий Кравченко (390 место, -6) и Алексей Крутых (397 место, -15).

Сразу на 162 строчки поднялся Олег Приходько, который на прошлой неделе провел свой дебютный финал на «челленджере» в Турции, - 546 место.

Также Александр Усик (19-0, 13 КО) высказался об Анатолии Ломаченко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стаховский победил в первом матче квалификации Уимблдона
Стаховский победил в первом матче квалификации Уимблдона
Стаховский выиграл парный турнир в Братиславе
Стаховский выиграл парный турнир в Братиславе
Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи