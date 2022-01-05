Обидчик Ломаченко сделал важное заявление

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (рекорд 16-1, 12 побед нокаутом) рассказал, каким образом планирует продолжать свою карьеру.

«Я снова стану абсолютным чемпионом мира, но уже в первом полусреднем весе», — написал Лопес у себя «твиттере».

Напомним, что в ноябре 2021 года Теофимо потерял все свои чемпионские пояса после поражения от Джорджа Камбососа. В октябре 2020 года Лопес одержал скандальную победу над украинцем Василием Ломаченко.

Ранее британец Энтони Джошуа показал, как готовится к возможному матчу-реваншу с украинцем Александром Усиком, которому в сентябре прошлого года уступил четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

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