Обалденный трансфер: Ярославский заинтриговал словами о еще одном новичке «Металлиста»:

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о фуболисте, который в ближайшее время усилит харьковскую команду.



«У нас еще есть обалденный трансфер. Пока я говорить не буду. Открою только пару секретов. Ему 21 год, скорость – быстрее, чем у Тайсона, удар – сильнее, чем у Жажи. Как не пытайте, я вам больше ничего не отвечу.

Национальность? Не скажу, потому что вы начнете искать. А вдруг найдете? Скажу так – латиноамериканец», – сказал Ярославский.

Также Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».



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