Обалденный трансфер: Ярославский заинтриговал словами о еще одном новичке «Металлиста»:

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о фуболисте, который в ближайшее время усилит харьковскую команду.
«У нас еще есть обалденный трансфер. Пока я говорить не буду. Открою только пару секретов. Ему 21 год, скорость – быстрее, чем у Тайсона, удар – сильнее, чем у Жажи. Как не пытайте, я вам больше ничего не отвечу.
Национальность? Не скажу, потому что вы начнете искать. А вдруг найдете? Скажу так – латиноамериканец», – сказал Ярославский.
Также Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.