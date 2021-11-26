«Ньюкасл» планирует арендовать Зинченко

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клубную прописку. «Ньюкасл» заинтересован в услугах украинца и хочет оформить аренду в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Зинченко не хотел покидать «Манчестер Сити» в 2018 году, отказавшись от аренды в «Вулверхэмптон» и предпочтя бороться за свое место в основном составе «горожан».

Отметим, что 24-летний Зинченко сыграл в текущей кампании английской Премьер-лиги всего два поединка (56 минут).

В текущем чемпионате Англии «Ньюкасл» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

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