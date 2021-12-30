Нойок стал игроком лидера чемпионата Кипра

Украинец Александр Нойок перешел в «Аполлон».

О факте заключения контракта сообщает официальный сайт кипрского клуба. Соглашение заключено до мая 2023 года.

Александр Нойок ранее выступал за брестский «Рух». Он является воспитанником донецкого «Шахтера». Также полузащитник выступал за «Металлист», «Говерлу», донецкий «Металлург», минское «Динамо», брестское «Динамо» и «Оренбург». «Аполлон» является лидером чемпионата Кипра по футболу.

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