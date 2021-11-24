Нойер: «Бавария» выступила в Киеве не наилучшим образом

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался после матча с «Динамо» (2:1) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.
«Вероятно, в Киеве мы выступили не наилучшим образом. Но в конечном итоге мы можем сказать, что очень довольны нашими выступлениями в Лиге чемпионов», — цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.
«Бавария» благодаря победе над «Динамо» обеспечила себе первое место в группе. В плей-офф мюнхенцы квалифицировались еще после разгрома «Бенфики» в четвертом туре.
Ранее комментарий дал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.
Также своими впечатлениями от игры поделился главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.
Из-за ничьей в матче «Барселоны» и «Бенфики» стало понятно, что киевская команда не сдвинется с последнего места в своей группе и не пробьется в евровесну.
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