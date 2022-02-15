Новый главный тренер сборной Польши встретился с Кендзерой

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона. На данный момент команда Мирчи Луческу находится в Турции на заключительном сборе перед возобновлением сезона в УПЛ.

Расположение «Динамо» посетил новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич, где встретился с польским защитником киевлян Томашом Кендзером и наставником бело-синих Мирчей Луческу.

???? Selekcjoner Czesław Michniewicz spotkał się z Tomaszem Kędziorą oraz trenerem Mirceą Lucescu. pic.twitter.com/pbbySqxhXa — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 14, 2022

Сегодня, 15 февраля, «Динамо» проведет спарринг с «Кайратом». Начало – в 16:00.

На данный момент киевская команда занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков в 18 матчах.

Ранее мы сообщали возобновление чемпионата УПЛ под вопросом, международные матчи могут пройти во Львове.

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