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Новый главный тренер сборной Польши встретился с Кендзерой

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
09:39
Новость
Футбол

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона. На данный момент команда Мирчи Луческу находится в Турции на заключительном сборе перед возобновлением сезона в УПЛ.

Расположение «Динамо» посетил новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич, где встретился с польским защитником киевлян Томашом Кендзером и наставником бело-синих Мирчей Луческу.

Сегодня, 15 февраля, «Динамо» проведет спарринг с «Кайратом». Начало – в 16:00.

На данный момент киевская команда занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков в 18 матчах.

Ранее мы сообщали возобновление чемпионата УПЛ под вопросом, международные матчи могут пройти во Львове.

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