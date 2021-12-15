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Новогодний суперконкурс от Метарейтингс! Выиграй футболку Яремчука!

Игорь Яслик
Игорь Яслик
15.12.2021
21:17
Новость
Футбол

Metaratings объявляет о старте новогоднего конкурса, в котором мы разыграем оригинальную клубную футболку «Бенфики» Романа Яремчука.

Условия конкурса просты! Ответь на вопрос из жизни Романа Яремчука и затащи памятный приз!

Какой марки был первый автомобиль нападающего Бенфики и сборной Украины Романа Яремчука?

Есть даже варианты ответа:

а) Honda Accord

б) BMW 740

в) Audi А5

Чтобы побороться за приз нужно:

-быть подписчиком @Metaratingsua

-ответить на вопрос в комментариях поста

Если правильных ответов будет несколько, то разыграем его случайно среди всех угадавших.

Футболка Романа Яремчука
Футболка Романа Яремчука

Подведем итоги 31 декабря, в 12.00.

С наступающим! Metaratings.

Переходите в наш телеграм. Принимайте участие и выигрывайте.

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