Новогодний суперконкурс от Метарейтингс! Выиграй футболку Яремчука!

Metaratings объявляет о старте новогоднего конкурса, в котором мы разыграем оригинальную клубную футболку «Бенфики» Романа Яремчука.
Условия конкурса просты! Ответь на вопрос из жизни Романа Яремчука и затащи памятный приз!
Какой марки был первый автомобиль нападающего Бенфики и сборной Украины Романа Яремчука?
Есть даже варианты ответа:
а) Honda Accord
б) BMW 740
в) Audi А5
Чтобы побороться за приз нужно:
-быть подписчиком @Metaratingsua
-ответить на вопрос в комментариях поста
Если правильных ответов будет несколько, то разыграем его случайно среди всех угадавших.
Подведем итоги 31 декабря, в 12.00.
С наступающим! Metaratings.
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