Новогодний суперконкурс от Метарейтингс! Выиграй футболку Яремчука!

Metaratings объявляет о старте новогоднего конкурса, в котором мы разыграем оригинальную клубную футболку «Бенфики» Романа Яремчука.



Условия конкурса просты! Ответь на вопрос из жизни Романа Яремчука и затащи памятный приз!

Какой марки был первый автомобиль нападающего Бенфики и сборной Украины Романа Яремчука?

Есть даже варианты ответа:

а) Honda Accord

б) BMW 740

в) Audi А5

Чтобы побороться за приз нужно:

-быть подписчиком @Metaratingsua

-ответить на вопрос в комментариях поста

Если правильных ответов будет несколько, то разыграем его случайно среди всех угадавших.



Футболка Романа Яремчука

Подведем итоги 31 декабря, в 12.00.



С наступающим! Metaratings.



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