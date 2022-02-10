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Новичок «Ворсклы» вспомнил свой матч против сборной Украины

Игорь Яслик
Игорь Яслик
10.02.2022
20:09
Новость
Футбол

Защитник «Ворсклы» Джоко Зайков, который присоединился к команде в январе, поделился первыми впечатлениями от полтавского клуба.

«Я выбрал УПЛ, так как здесь много хороших команд и высокая конкуренция. Нынешняя игровая модель «Ворсклы» не будет для меня новой. И в Бельгии, и своей национальной сборной Серверной Македонии я уже играл с тремя центральными защитниками. Среди этой тройки я играл на всех позициях. Против соперников предпочитаю использовать персональную опеку.

За свою сборную я играю с 2016 года, провел 16 матчей. Помню противостояние со сборной Украины. Это топ-команда, которой мы смогли создать проблемы», — сказал Зайков в интервью телеканалу «Футбол».

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