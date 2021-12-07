Новичок «Миная» пропустит матч с «Колосом»

В последних трех турах чемпионата УПЛ не принимал участия полузащитник «Миная» Сергей Мякушко.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Мякушко не избежал повреждения в поединке 14 тура чемпионата УПЛ – с «Мариуполем» и надолго выбыл из строя.

По имеющейся информации, именитый новичок «Миная» не сможет сыграть и в заключительном поединке осенней части сезона - с «Колосом», который состоится 12 декабря.

Напомним, что Сергей Мякушко подписал контракт с «Минаем» 24 октября и принял участие в двух поединках с участием закарпатцев.

Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.



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