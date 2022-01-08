Новичок «Металлиста» прибудет в Украину на следующей неделе

«Металлист» совершил трансфер из Южной Америки.

Полузащитник «Велес Сарсфилд» Херонимо Поблете 16 января прилетит в Украину, сообщает телеканал «Футбол». Харьковский клуб уладил все детали сделки. «Металлист» подпишет с Поблете контракт на 3,5 года.

29-летний футболист ранее играл за аргентинские «Колон» и «Сан-Лоренсо», французский «Метц» и чилийскую «Ла-Серену».

Напомним, что харьковский «Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге и уже сейчас подбирает состав, чтобы в первом же сезоне успешно выступить в Украинской Премьер-лиге.

Ранее наш сайт сообщил, что известный футболист подписал контракт с претендентом на зону еврокубков «Александрией».

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