Новичок «Металлиста» прибудет в Украину на следующей неделе

«Металлист» совершил трансфер из Южной Америки.
Полузащитник «Велес Сарсфилд» Херонимо Поблете 16 января прилетит в Украину, сообщает телеканал «Футбол». Харьковский клуб уладил все детали сделки. «Металлист» подпишет с Поблете контракт на 3,5 года.
29-летний футболист ранее играл за аргентинские «Колон» и «Сан-Лоренсо», французский «Метц» и чилийскую «Ла-Серену».
Напомним, что харьковский «Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге и уже сейчас подбирает состав, чтобы в первом же сезоне успешно выступить в Украинской Премьер-лиге.
Ранее наш сайт сообщил, что известный футболист подписал контракт с претендентом на зону еврокубков «Александрией».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.