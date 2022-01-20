Новичок «Металлиста» Поблете рассказал о своих лучших качествах

Аргентинский полузащитник «Металлиста» Херонимо Поблете поделился первыми впечатлениями от харьковской команды.

«Я очень счастлив от того, как меня приняла команда. Сейчас самое главное подготовить физическую составляющую, чтобы как можно скорее перейти к непосредственной работе бок о бок с главным тренером.

Мои сильные стороны — игра в опорной зоне как с мячом, так и без него. Готов делать все что угодно, чтобы помочь команде одерживать победы. «Металлист» — клуб с великой историей, поэтому мы должны, как минимум, вернуть его прежние позиции», — сказал Поблете в интервью телеканалу «Футбол».



Аргентинец официально перешел в «Металлист» 16 января из «Велес Сарсфилд». В карьере Поблете есть европейский опыт в виде выступлений за французский «Мец».

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