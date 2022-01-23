Новичок «Львова»: мне нравится быть в таком приятном коллективе

Полузащитник «Львова» Фарух Мия, который перешел в стан «горожан» 20 января, рассказал о своих первых впечатлениях от новой команды. Он является игроком сборной Уганды.

«Мне нравится быть в таком приятном коллективе. Это новый опыт, ведь на моих глазах строится новая команда. Знаю, что главный тренер лично хотел, чтобы я сюда приехал. Я хочу одерживать победы в каждом матче. Я командный игрок, и уверен, что принесу пользу партнерам», — сказал Мия в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился впечатлениями от ничьи с австрийским «Хартбергом» (0:0) в контрольном матче.

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