Новичок «Александрии»: влиться в коллектив мне будет легко

Полузащитник «Александрии» Денис Костышин, который перешел из «Колоса» во время зимней паузы, рассказал о впечатлениях от своих новых партнеров.

«Команда только первый день собралась, со всеми ребятами я знаком: с Кириллом Ковальцом, Владом Калитвинцевым, Артуром Авагимяном, с Билошевским и Кожушко играл в «Днепре» и «Колосе». Поэтому, думаю, влиться в коллектив будет легко. Дай Бог, чтобы всё было хорошо, и мы побеждали», — сказал Костышин в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Александрия» 10 января официально объявила о подписании пятерых новых футболистов.

Команда из Кировоградской области ушла на зимний перерыв на шестом месте в УПЛ, набрав 26 очков за 18 туров. Отставание «Александрии» от занимающей еврокубковое пятое место «Ворсклы» составляет семь пунктов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Новый «Черноморец» Григорчука: динамовцы и свободные агенты

Защитник «Шахтера» сделал предложение бывшей возлюбленной игрока «Динамо»

Агрессивная селекция «Александрии»: все новички от одного агента

Калитвинцев: вариант с «Александрией» был конкретным, это стабильный клуб

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.