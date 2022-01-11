Новичок «Александрии»: в этом клубе мне помогут расти

Полузащитник Богдан Билошевский поделился впечатлениями от своего перехода в «Александрию».

«Александрия» — хорошая команда, я это помню еще по молодежному первенству, с ними всегда было сложно играть. Первая команда тоже на очень хорошем уровне. Здесь много хороших футболистов, у которых можно чему-то научиться, и они могут помогать молодым игрокам расти», — сказал Билошевский в интервью телеканалу «Футбол».

21-летний футболист является воспитанником киевского «Динамо». Первую половину сезона-2021/2022 он провел в аренде в одесском «Черноморце». Также Билошевский имеет опыт выступлений в УПЛ за черниговскую «Десну».

Ранее о переходе в «Александрию» высказался Денис Костышин.

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