Норвежка Олсбю-Ройселанн выиграла персьют, лучшей из украинок стала Блашко

9 января в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования.



В гонке выступают три представительницы сборной Украины: Валентина Семеренко, Юлия Джима и Дарья Блашко.

Уверенную победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. На второй позиции финишировала шведка Ханна Эберг, а третьей стала Динара Алимбекова из Беларуси .

Блашко, закрывшая все 20 мишеней на огневых рубежах, финишировала 22-й. Валентина Семеренко показала 33-й результат, Джима стала 36-й.

Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф (Германия). Гонка преследования. Женщины

1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) – 33.18,8 (0-1-1-0)

2. Ханна Эберг (Швеция) – 33.4 (0-1-0-1)

3. Динара Алимбекова (Беларусь) – 42.7 (1-0-0-1)

22. Дарья Блашко (Украина) – 2.59,7 (0-0-0-0)

33. Валентина Семеренко (Украина) – 4.12,6 (0-0-3-1)

36. Юлия Джима (Украина) – 4.12,6 (3-0-2-1)

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