Норвегия выиграла женскую эстафету на Кубке мира в Антхольце, Украина не попала в топ-10

22.01.2022
17:28
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На этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) завершилась женская эстафетная гонка. Первое место заняла сборная Норвегии. Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды.
Вторыми стали россиянки, тройку лучших замкнула сборная Франции.
Сборная Украины заняла 11-е место, допусти 10 промахов с одним кругом штрафа.
Эстафета, женщины
1. Норвегия — 1:12.54,1 (1+11).
2. Россия + 24,6 (3+12).
3. Франция + 32,6 (0+13).
…
11. Украина + 1.50,9 (1+10)
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