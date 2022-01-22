Норвегия выиграла женскую эстафету на Кубке мира в Антхольце, Украина не попала в топ-10

На этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) завершилась женская эстафетная гонка. Первое место заняла сборная Норвегии. Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды.

Вторыми стали россиянки, тройку лучших замкнула сборная Франции.

Сборная Украины заняла 11-е место, допусти 10 промахов с одним кругом штрафа.

Эстафета, женщины

1. Норвегия — 1:12.54,1 (1+11).

2. Россия + 24,6 (3+12).

3. Франция + 32,6 (0+13).

…

11. Украина + 1.50,9 (1+10)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Определен состав мужской сборной Украины по биатлону на ОИ-2022

В женской сборной Украины по биатлону произошла замена

Брынзак рассказал о выборе биатлонисток на Олимпийские игры-2022

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.