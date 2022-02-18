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Норвегия установила новый рекорд зимних Олимпиад по золотым медалям

Павел Соловей
Павел Соловей
18.02.2022
15:18

Норвегия установила новый рекорд по количеству выигранных золотых медалей на зимних Олимпиадах.

На Олимпиаде в Пекине норвежские спортсмены выиграли 15 золотых медалей. Рекордную медаль Норвегии принес Йоханнес Тингнес Бе, который сегодня стал олимпийским чемпионом в масс-старте.

На предыдущих Олимпийских играх в Пхенчхане норвежцы выиграли 14 золотых медалей. Столько же золотых наград было у Канады на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

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