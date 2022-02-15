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Норвегия уходит в отрыв в медальном зачете Олимпиады-2022, Украина – без медалей

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
19:15

Во вторник, 15 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине были разыграны еще девять комплектов медалей. По итогам одиннадцати дней соревнований в Китае на пьедестал почета поднимались спортсмены 27 из 91 страны-участницы.

Украинские спортсмены пока что остаются без медалей. Надежда на завоевание нашими соотечественниками награды остается во фристайле, где квалификацию успешно преодолели Александр Абраменко и Александр Окипнюк.

Лидерство в медальном зачете удерживает Норвегия (12−7-7), которая значительно опережает Германию (9−6-3) и США (7−6-4).

ОИ

Отметим, что в среду, 16 февраля, определятся обладатели семи комплектов медалей зимней Олимпиады.

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