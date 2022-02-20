Норвегия победила в медальном зачете Олимпиады, Украина – 25-я

Сборная Норвегии выиграла медальный зачет Олимпиады-2022, завоевав 37 наград (из них 16 - золотые).



Украина выиграла одну медаль. Это сделал Александр Абраменко, который завоевал серебро в фристайле. В итоге сборная Украины вместе с Испанией разделила 25-26 места.

Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 16-8-13 (37)

2. Германия – 12-10-5 (27)

3. Китай – 9-4-2 (15)

4. США – 8-10-7 (25)

5. Швеция – 8-5-5 (18)

6. Нидерланды – 8-5-4 (17)

7. Австрия – 7-7-4 (18)

8. Швейцария – 7-2-5 (14)

9. ОКР – 6-12-14 (32)

10. Франция – 5-7-2 (14)

11. Канада – 4-8-14 (26)

12. Япония – 3-6-9 (18)

13. Италия – 2-7-8 (17)

14. Южная Корея – 2-5-2 (9)

15. Словения – 2-3-2 (7)

16. Финляндия – 2-2-4 (8)

17. Новая Зеландия – 2-1-0 (3)

18. Австралия – 1-2-1 (4)

19. Великобритания – 1-1-0 (2)

20. Венгрия – 1-0-2 (3)

21-23. Бельгия – 1-0-1 (1)

21-23. Чехия – 1-0-1 (2)

21-23. Словакия – 1-0-1 (2)

24. Беларусь – 0-2-0 (2)

25-26. Испания – 0-1-0 (1)

25-26. Украина – 0-1-0 (1)

27-29. Эстония – 0-0-1 (1)

27-29. Латвия – 0-0-1 (1)

27-29. Польша – 0-0-1 (1)

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