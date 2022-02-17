Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады, Украина - 23-я

17 февраля состоялся очередной игровой день на Зимней Олимпиаде-2022.
На данный момент в медальном зачете Олимпиады-2022 уверенно лидирует сборная Норвегии. Сборная Украины завоевала одну медаль благодаря успеху Александра Абраменко. Украина делит 23-34 места с Испанией.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Норвегия – 14-7-8 (29)
2. Германия – 10-7-5 (22)
3. США – 8-8-5 (21)
4. Швеция – 7-4-4 (15)
5. Китай – 7-4-2 (13)
6. Австрия – 6-7-4 (17)
7. Нидерланды – 6-5-4 (15)
8. Швейцария – 6-1-5 (12)
9. ОКР – 5-9-12 (26)
10. Франция – 4-7-2 (13)
11. Канада – 4-5-11 (20)
12. Япония – 3-5-9 (17)
13. Италия – 2-7-7 (16)
14. Корея – 2-4-1 (7)
15. Словения – 2-3-2 (7)
16. Финляндия – 1-2-3 (6)
17. Австралия – 1-2-1 (4)
18. Новая Зеландия – 1-1-0 (2)
19. Венгрия – 1-0-2 (3)
20. Чехия – 1-0-1 (2)
21. Словакия – 1-0-0 (1)
22. Беларусь – 0-2-0 (1)
23-24. Испания – 0-1-0 (1)
23-24. Украина – 0-1-0 (1)
25-28. Бельгия – 0-0-1 (1)
25-28. Эстония – 0-0-1 (1)
25-28. Латвия – 0-0-1 (1)
25-28. Польша – 0-0-1 (1)
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