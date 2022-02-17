Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады, Украина - 23-я

17 февраля состоялся очередной игровой день на Зимней Олимпиаде-2022.



На данный момент в медальном зачете Олимпиады-2022 уверенно лидирует сборная Норвегии. Сборная Украины завоевала одну медаль благодаря успеху Александра Абраменко. Украина делит 23-34 места с Испанией.

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 14-7-8 (29)

2. Германия – 10-7-5 (22)

3. США – 8-8-5 (21)

4. Швеция – 7-4-4 (15)

5. Китай – 7-4-2 (13)

6. Австрия – 6-7-4 (17)

7. Нидерланды – 6-5-4 (15)

8. Швейцария – 6-1-5 (12)

9. ОКР – 5-9-12 (26)

10. Франция – 4-7-2 (13)

11. Канада – 4-5-11 (20)

12. Япония – 3-5-9 (17)

13. Италия – 2-7-7 (16)

14. Корея – 2-4-1 (7)

15. Словения – 2-3-2 (7)

16. Финляндия – 1-2-3 (6)

17. Австралия – 1-2-1 (4)

18. Новая Зеландия – 1-1-0 (2)

19. Венгрия – 1-0-2 (3)

20. Чехия – 1-0-1 (2)

21. Словакия – 1-0-0 (1)

22. Беларусь – 0-2-0 (1)

23-24. Испания – 0-1-0 (1)

23-24. Украина – 0-1-0 (1)

25-28. Бельгия – 0-0-1 (1)

25-28. Эстония – 0-0-1 (1)

25-28. Латвия – 0-0-1 (1)

25-28. Польша – 0-0-1 (1)

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